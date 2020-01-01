Частный детский сад СЗАО

Добро пожаловать в частный детский сад «Татоша» в СЗАО!

Как бы вы сильно не любили своего ребенка, какой бы крепкой невидимой нитью вы не были связаны с ним, наступает момент, когда необходимо выпустить малыша во внешний мир. Первым коллективом практически для каждого человека является группа в детском саду. Общение с ровесниками, обучение по специально разработанным методикам и воспитание посредством прививания элементарных социальных норм дают возможность полноценно развиваться нашим маленьким воспитанникам.

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Мы изменим родительские стереотипы

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Наш частный детский сад в СЗАО не имеет ничего общего с серыми дошкольными переполненными учреждениями советского и постсоветского времени. В «Татоше» созданы комфортные условия для пребывания деток от 10 месяцев до 7 лет. Мы заботимся не только об удобстве каждого воспитанника, но и о его абсолютной безопасности.



Если вы хотите, чтобы ваш малыш не просто куда-то ходил, то частный детский сад «Татоша» в СЗАО ждет вас! Весь наш дружный коллектив заботится о детях и ни на секунду не оставляет их без присмотра. Профессиональный подход к своему делу обусловлен многолетним опытом работы и безграничной любовью к малышам.



Наш частный детский сад в СЗАО расположен на площади двух квартир на первом этаже многоквартирного дома. Каждое помещение обустроено с учетом детских вкусов и максимально передает домашнюю обстановку. Это позволяет малышам, особенно вновь прибывшим в частный детский сад в СЗАО, чувствовать себя комфортно.



Каждая группа состоит из небольшого количества детей, что дает возможность опытному воспитателю и его помощнице уделять внимание каждому ребенку. Очень важно при этом сохранить теплую и дружескую атмосферу, помогающую даже самым маленьким воспитанникам легче переносить разлуку с родителями.

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Ваш ребенок полюбит частный сад «Татоша» в СЗАО

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Поступление в частный детский сад в СЗАО редко проходит безболезненно в эмоциональном смысле. Для быстрой адаптации малыша взрослым необходимо максимально сгладить негативный осадок, то есть создать приятную и доброжелательную среду. На это способны опытные педагоги, которые нашли свое призвание.



На помощь воспитателям придут наши дружелюбные воспитанники, веселые игры и занятия, качественные игрушки и домашняя обстановка. Чтобы привыкание было ненавязчивым и спокойным, ребенок может посещать частный детский сад «Татоша» в СЗАО по несколько часов в день. Когда чадо с удовольствием будет возвращаться к нам, родители убедятся в том, что малыш находится в полной безопасности и проводит время вне дома с пользой для себя.

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